お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男が中学生になり、弁当作りが始まったことを報告した。「長男が中学生になりました」と報告した青木。「3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわって、新生活に突入しました」と続けた。「私も初めての中学生母生活です