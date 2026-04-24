◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年4月24日京セラＤ）日本ハムが清宮幸太郎内野手（26）の足で先制した。「3番・一塁」でスタメン出場。初回2死から四球で出塁すると、4番・郡司の打席で1ボール2ストライクから今季2個目の盗塁に成功した。さらに郡司の中前打で一気に生還。今季開幕から3戦3勝のオリックス・エスピノーザから先制点をもぎ取った。