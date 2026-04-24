世界的に活躍する映画監督・HIKARIの原点に迫る特集配信が24日、オンラインシアター「BSSTO」でスタートした。デビュー作『TSUYAKO』と『Where We Begin』の2作品を、日本独占で3か月限定公開する。【写真】戦後の日本が舞台…HIKARI氏が手掛けた「TSUYAKO」HIKARIは、Netflixシリーズ『BEEF／ビーフ〜逆上〜』で日本人として初めてエミー賞監督賞を受賞し、最新長編『レンタル・ファミリー』の全米公開を控えるなど、現在ハリ