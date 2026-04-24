4月23日、高市早苗首相が「睡眠をもうちょっと取りたい」という本音を元自民党幹事長の甘利明氏に漏らしたことが、複数のメディアで報じられた。これは、官邸で高市首相と会談した甘利氏が明らかにしたものだ。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター“睡眠不足アピール”の問題「高市首相の夫は山本拓元衆院議員ですが、脳梗塞で倒れたため現在は車いす生活を送ってい