『名探偵コナントレーディングカードゲーム』公式Xが24日に更新され、模倣品が流通していることを注意喚起した。【画像】本物はセンス抜群な絵柄『コナン』新パックの収録カードXでは「現在、弊社では、コナンカードをコピーして偽造したと思われる模倣品が、インターネット上の個人間取引などにおいて流通していることを確認しております」と説明。「このような模倣品は弊社の製造・販売する正規品と酷似し、商品画像だけ