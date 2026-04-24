日本高野連は２４日、今夏開催される第１０８回全国高等学校野球選手権でビデオ検証を採用することを決定したと発表した。基本指針として、「各チームは、９イニングスのうち、１回のビデオ検証を求めることができる」と明記。延長に入った場合、９イニングスまでの回数にかかわらず、１回のビデオ検証を求めることができる。また、判定が変わった場合は、「９イニングスのうち、あと１回に限りビデオ検証を求めることができ