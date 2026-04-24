24日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前日比08銭円安ドル高の1ドル＝159円67〜69銭。ユーロは12銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円66〜70銭。中東情勢の先行きが見通しにくい中で「有事のドル買い」がやや優勢となった。片山さつき財務相が24日の記者会見で「投機的な動きに対しては断固として強い措置を取れる」と発言したことが伝わると、為替介入への警戒感から円を買い戻す動