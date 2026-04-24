開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、夏のナイト・エンターテイメントを新しい体験に一新した「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト〜ネオン・グロウアップ〜」を7月1日から8月26日まで開催する。これまでも夏のスペシャルショーを開催してきたが、今年は大人も子どももお祭り騒ぎが出来る壮大な夜祭り空間が登場。暑さがやわらぐ夏の夜、パークはカラフルなネオンがまぶしい夜祭りに一変する。