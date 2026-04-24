高速実験炉「常陽」の再稼働延期について説明する日本原子力研究開発機構の担当者＝24日午後、茨城県庁日本原子力研究開発機構は24日、高速実験炉「常陽」（茨城県大洗町）の再稼働を延期すると発表した。2026年度半ばを目指していたが、原子力規制委員会の指摘を受け、安全対策に関する追加的な調査が必要となったという。新たな再稼働時期は未定で、26年末〜27年頭には見通しを示したいとしている。機構によると、建物に近い