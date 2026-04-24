インド洋を航行する米海軍のニミッツ級空母「ジョージ・H・W・ブッシュ」/US Central Command/X（CNN）米軍は23日、3隻目の空母となるジョージ・H・W・ブッシュが中東に到着したと発表した。専門家によると、同地域にこれだけの数の空母が展開されたのは過去20年以上で初めて。​​発表はトランプ大統領がイランとの戦争終結の時期について明言を避けたタイミングとほぼ重なった。中東全域の米軍を統括する米中央軍は、