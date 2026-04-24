自民党の小林政調会長（中央左）から中東情勢悪化を受けた党の提言を受け取る高市首相（同右）＝24日午後、首相官邸自民党の小林鷹之政調会長は24日、中東情勢の悪化を受けたエネルギーや重要物資の安定供給確保に向けた提言を高市早苗首相に行った。石油や石油製品などの流通を巡り、目詰まりを特定し、解消に向けた取り組みを徹底するよう求めた。米イランの正式停戦後、ホルムズ海峡への掃海艇派遣検討も盛り込んだ。首相は「