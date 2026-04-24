テレビ朝日系「徹子の部屋」が２２日に放送され、タレント・辻希美が出演した。辻は、５人の子を持つママ。第１子出産は２０歳のときだったが、ＭＣの黒柳徹子は「あなたのうちでは。２０歳であなたが（長女を）お産みになったんで。びっくりしたんだけど。そんなことは辻家では珍しくなくて、おばあさま、お母さま、お姉さま、みんな２０歳でお産みになっているんだって？」と聞いた。辻は「そうなんです。（第１子出産は）