ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は24日、予選ラストの4日目が開催された。この日は平田忠則と瓜生正義（50＝福岡）がピンピン（1、1着）奪取。7Rを捲って勝った益田啓司を含め、福岡支部が気を吐いた。瓜生は4Rで5コースから捲り差しを決め、11Rはインから逃走。予選最多の4勝を奪取し、得点率8・00の2位で準優入りを決めた。「（3日目まで）あまりにも乗れなかったし、押しがなかったので