長年にわたって国内外で現代作品を精力的に紹介してきたピアニストの高橋アキが来月、深い親交のあったアメリカの作曲家モートン・フェルドマン（１９２６〜８７年）の主要なピアノ曲を３時間以上かけて弾くコンサートに挑む。「音」と「沈黙」のはざまを愛した孤高の作曲家の神髄について尋ねた。（松本良一）「『静謐（せいひつ）の美学』と言うのかしら。シンプルな和音のつながりに耳を澄ませると、思いもよらないさまざま