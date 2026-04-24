福岡・嘉麻市の母子生活支援施設で3月、幼い姉妹が首を絞められ死亡した事件で、逮捕された母親が事実婚の夫から「『嫌い』と言われ死にたくなった」と話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。パートの水沼南帆子容疑者（30）は3月10日、長女の二彩ちゃんの首を電気コードで締め付けるなどして殺害した疑いで22日に逮捕されました。水沼容疑者は容疑を認めた上で、次女・三華ちゃんの殺害についても関与をほのめかす供