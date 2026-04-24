習近平が掲げる「中国の夢」とは何か。南モンゴル出身で静岡大学教授の楊海英さんは「毛沢東によって父が長年の迫害を受けたにもかかわらず、その毛の政治路線を習近平は引き継いでいる。現代の中国はいまだ文化大革命の最中にあると言える」という――。※本稿は、楊海英『未完の中国文化大革命』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。中国貴州省鎮寧プイ族ミャオ族自治県にある「中国夢」とかれたオブジェ（画像＝Huangdan2