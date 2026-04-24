事業家集団は4月23日、「副業解禁時代の起業意向に関する調査」結果を発表した。調査は4月6日〜9日、副業を行っている20代〜40代の会社員813名を対象に、インターネットで行われた。副業の経験を基に、将来的に起業する意向はありますか?「副業の経験を基に、将来的に起業する意向はありますか?」と質問したところ、53.4%が「ある」と回答。また、「副業から起業する時期として、どのくらいを想定しているか」と聞いたところ、「1