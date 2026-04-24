■高支持率を実現した“新しさ”高市早苗首相の強みとは一体何だろうか。世襲議員ではない。地方政界出身でも官僚出身でも、資産家でもない。しかも女性である。確かに高市早苗は、これまでの古い自民党にはいなかった最高権力者だ。閣僚や党幹部を務め総裁選に出馬した女性議員は何人もいたが、首相の地位にまで上り詰めたのは高市氏が初めてだ。その存在自体が、結党から70年を過ぎ、耐用年数が過ぎようとしている自民党の文化の