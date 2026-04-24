村の駅が運営する「黒麦まんじゅう本舗」は4月23日より、季節限定の「静岡お茶まんじゅう」を発売する。黒麦まんじゅう「静岡お茶まんじゅう」同商品は、累計440万個を突破した人気商品「黒麦まんじゅう」の約2年ぶりとなる新味。静岡県産のお茶と熱海の縁起物「麦こがし」を使用したしっとりもちもちの生地で、静岡県産抹茶を練り込んだお茶餡を包んだ。価格は1個140円。6個入り専用箱は、鮮やかな緑色にトレードマークの天狗が映