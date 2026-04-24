北海道の魅力をギュギュっと詰め込んだお弁当をほおばる！ 「大玉ホタテ入り5種盛り弁当」3564円※各日限定30折 「大玉ホタテ入り5種盛り弁当」カニやウニ、イクラ、生本マグロ、ホタテをぜいたくに盛り付けたお弁当になっています。北海道積丹(しゃこたん)の大自然が生んだ素材がふんだんに使われた一品です。※そごう横浜店限定販売「えびとあわび食べ比べ御膳」3780円※各日限定50折 「えびとあわび食べ比べ御膳」山、川、