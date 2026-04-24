韓国検察が、BTSなどが所属するHYBEのパン・シヒョク議長に対する警察の逮捕状請求を差し戻した。4月23日、ソウル南部地検の金融・証券犯罪合同捜査部は、パン議長の逮捕状請求について差し戻しを決定した。【写真】パン議長、23歳女性インフルエンサーと熱愛説身柄拘束の必要性を裏付ける疎明が不十分と判断し、補完捜査を求めたという。これに先立ち21日、ソウル警察庁の金融犯罪捜査隊は、詐欺的な不正取引の疑いでパン議長に対