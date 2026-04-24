日本生活協同組合連合会(日本生協連)は24日から3日間、東京･渋谷ストリーム前で2026年に創立75周年を記念したイベント「喫茶コープ」を開催している。会場では、45周年を迎えるロングセラー「CO･OP ミックスキャロット」の試飲に加えて、新商品「CO･OP ミックスキャロットグミ」の配布、レトロ喫茶風フォトスポットなどを設けている。生協の会員として少ない20〜30代に向けて生協の取り組みや商品などを伝える。来場者は3日間で750