◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人の大城卓三捕手が「５番・捕手」でスタメン出場。守備でみせた。初回１死一塁、佐野の初球でスタートした俊足の三森の盗塁を阻止。相川監督がリクエストも判定通りアウトとなり、強肩で先発の田中将大を助けた。直後の２回表１死からの打席では、自打球が右ひざ付近に当たり、その場で倒れこんで悶絶。足を引きずりながらベンチに戻り、治療を受けた後に再度打席に