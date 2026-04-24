安岐正三さん（2023年3月） 国内最大級といわれた香川県豊島の産業廃棄物撤去を求めた住民運動の中心的人物だった安岐正三さんが23日夕方、亡くなりました。75歳でした。 1975年から住民運動に参加した安岐さんは、「廃棄物対策豊島住民会議」の事務局長として、約91万tの産廃撤去に尽力しました。 最近は体調を崩して入退院を繰り返していたということですが、23日夕方、高松市内の病院で亡くなりました。 豊