◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）１６人組ダンスグループ「アバンギャルディ」のｓｏｎｏとｋｏｈａｎａがセレモニアルピッチに登場した。メンバーを代表してｓｏｎｏがマウンドへ。ゆっくり振りかぶって投球した６２キロの”直球"は３バウンドで捕手のミットに収まった。この日のために、父とのキャッチボールで準備してきただけに、「練習ではちゃんと投げられてたんですけど…。父に会わ