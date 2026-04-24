エナジックスポーツ（沖縄）から米サクラメント州立大に進学するイーマン琉海内野手（１８）が２４日、将来的なＮＰＢ入りを目標に掲げた。神奈川県内でマネジメント契約を結ぶ「ＩＡＡＳＰＯＲＴＳ」の練習会に参加し「（目標は）プロの第一線で活躍すること。日本（ＮＰＢ）でやりたい気持ちがあるので、現段階はそう考えています」と明らかにした。イーマンは昨年４月のＵ―１８日本代表候補選手強化合宿に選出された逸材