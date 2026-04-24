明日25日(土)の道内は、高気圧の圏内で晴れる所が多いでしょう。明後日26日(日)にかけても広い範囲で安定した晴れの天気が続く見込みです。気温は、明日25日(土)は全般に平年並みで経過しますが、明後日26日(日)は平年よりも5℃ほど高くなる見込みです。この先1週間は、朝晩と日中の気温差が大きい日が続くため、体調管理に注意が必要です。また、桜の開花とほぼ同時期に飛び始めたシラカバ花粉は、札幌などで飛散がピークとなりそ