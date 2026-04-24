“女子高生社長”として注目を集めた起業家の椎木里佳さん（２８）が資格取得を報告した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「国際モンテッソーリ協会（ＡＭＩ）の認定資格を取得しました。世界中のモンテッソーリ園で働けることになりました！」と伝え、証明書を手に持って記念撮影した。「きっかけは、ＳＮＳや教育熱心な先輩ママたちの発信でした。息子の教育にモンテッソーリを取り入れたいと思ったとき、まずは