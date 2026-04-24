滅法速く、驚くほど上質で扱いやすい欧州での提供が始まる、アメリカ生まれのルーシッド。システム総合838psのグラビティ 7シートを、「7シーター・スーパーカー」だと同社は表現する。【画像】EV技術の1つの高みルーシッド・グラビティ3列シートの電動SUVサルーンのエアも全134枚確かに滅法速いものの、走りは驚くほど上質でもある。アクセルペダルのストロークは長く、反応は線形的だから、望み通りのパワーを引き出しや