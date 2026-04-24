テスラの技術者が移籍して誕生したルーシッドルーシッド・グラビティ 7シートの車内は広い。巨体だから当然かも知れないが、バッテリーEVでは必ずしも当てはまらない。ポルシェ・タイカンもルノー5 E-テックも、パナメーラやクリオ（ルーテシア）と比べれば、狭いことは否めないからだ。【画像】EV技術の1つの高みルーシッド・グラビティ3列シートの電動SUVサルーンのエアも全135枚駆動用モーターとバッテリー、インバータ