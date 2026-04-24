農林水産省が発表した今月19日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より10円値上がりし、5キロあたり3883円でした。2月以降、ゆるやかに下落していましたが、10週ぶりの値上がりです。3000円台は6週連続で続いていて、農水省の担当者は今回の値上がりは「上昇というより横ばいと捉えている」と話しています。