今国会初となる参院改革協議会＝24日午前、国会与野党は24日、今国会初となる参院改革協議会を国会内で開き、選挙制度や参院の在り方について検討すべき項目を整理した。参院選で隣接県を一つの選挙区にする「合区」の解消や、衆院解散後の緊急時に参院が国会機能を代行する「緊急集会」の役割が主な対象。5月にも次回会合を開催し、参考人から意見を聴く方向で調整する。選挙制度に関しては、専門委員会を設け、集中的に議論