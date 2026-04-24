◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーヤクルト(24日、バンテリンドーム)中日のスタメンマスクをかぶっている木下拓哉選手が、好プレーでチームを救いました。場面は1回表。マウンドにあがった柳裕也投手は、先頭打者としてヤクルト・長岡秀樹選手を迎えます。4球目のインコースへのストレートでショートに打ち取った当たりとするも、グラブをはじくエラーとなり出塁。早速ランナーを背負いました。続くサンタナ選手を空振り三振とするも、