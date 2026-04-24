国会議事堂超党派のスポーツ議員連盟は24日、国会内で開いた総会で、八百長などの不正操作防止や、選手や審判の人権保護のための法整備に乗り出す方針を確認した。オンラインカジノや賭博に関連するトラブルが相次いでいることを受け、山下貴司元法相を座長とするプロジェクトチーム（PT）で議論する。海外では賭博が発端とみられる選手、審判らへの脅迫、誹謗中傷も深刻化しており、スポーツの根幹である公正性、公平性を担保