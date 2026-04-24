◇MLB カブス8x-7フィリーズ(日本時間24日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が3試合連続ホームランを放ち、チームもサヨナラ勝利で9連勝。チームメートと喜びのダンスを披露しました。鈴木選手は同点で迎えた8回に先頭バッターとして打席に立ちます。相手4番手のブラッド・ケラー投手が2球目に投じた真ん中に入った153キロのストレートを完璧にとらえ、レフトスタンドへ第3号ソロアーチを放ち勝ち越しに成功。鈴木選手