総務省の有識者会議はオンラインカジノにアクセスできないようにするブロッキングについて、「対策としての有効性は否定できない」としました。その一方で、「ほかの対策が十分に尽くされたといえるか検証が必要」として、政府にさらなる検証をもとめる報告書案を公表しました。総務省は去年4月からオンラインカジノの規制強化を議論する有識者会議を開いていて、きょう、中間報告書案を公表しました。焦点となっていた違法オンラ