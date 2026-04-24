将来の収入増を見越して都内のタワーマンションを「頭金ゼロのペアローン」で購入した、世帯年収1,400万円・ケンタさん夫婦（30代）。「自分たちなら余裕で返せる」と強気な資金計画を立てていたものの、購入からわずか2年後、想定外の事態が夫婦を襲い世帯収入は激減。毎月30万円の住居費が家計を圧迫し、マンションを手放そうにも“ある理由”で身動きが取れず……。現役世代が「ペアローン破綻」に陥った理由とは。「夜景を見る