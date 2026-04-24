4月19日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・墨田区で出会ったゆきのりさん（80）の家について行きました。【動画】手術中に心肺停止…がん闘病も笑顔を絶やさない娘と不器用な父＆盲目のパラ選手…生瀬＆萌歌も感涙の結末夜の駅周辺で、飲み帰りのゆきのりさんを発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「ここです！」となんと目の前にご自宅が。「じゃあどうぞ」と言