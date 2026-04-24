吉野川水系水利用連絡協議会は、きのう（23日）のまとまった雨で、早明浦ダムの貯水率が4月の平年の最大値まで回復する見込みになったとして、きょう午後2時に取水制限を全面解除しました。 取水制限は2月9日から51日間行われました。貯水率は、一時40%を下回りましたが、きょう午前0時現在、87.3%にまで回復しています。