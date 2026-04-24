岡山県立美術館で開催中のハローキティ展の来場者が3万人を超えました。 【写真を見る】特別展「ハローキティ展わたしが変わるとキティも変わる」来場者が3万人超え5月10日まで【岡山】 3万人目の来場者になったのは、広島県から訪れた瀧口さん親子です。セレモニーでは、岡山県立美術館の守安館長から記念品として岡山会場で先行販売が始まったポーチが贈られました。（瀧口さん親子）「びっくりです