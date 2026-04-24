NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramアカウントが撮影時のオフショットを投稿した。 参考：見上愛×上坂樹里が共鳴するバディへ『風、薫る』第1話の“双六伏線”を回収し序章が完結 1つ目の投稿では、「いつもいざというときに登場してくれる虎太郎」と綴られ、一ノ瀬りん役の見上愛、竹内虎太郎役の小林虎之介、そしてりんの娘・環役の宮島るかが、青空の下の田園風景のなかで手をつなぐ3ショットが収められ