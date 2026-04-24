中東情勢の影響について、岡山県が県内の企業に対し尋ねた調査の結果が発表されました。4割以上の企業が、マイナスの影響があると回答しています。 【写真を見る】中東情勢で4割以上の企業がマイナスの影響約9割の企業が「原油や原材料価格高騰でのコストの増加」【岡山】 4月1日時点の認識について750社を対象に調査し、約7割の520社から回答を得たものです。中東情勢について、マイナスの影響が「生じている」と回答した企業