J2・J３百年構想リーグは、あすからGWにかけて15日間で5試合を戦う「GW連戦」に突入。北海道コンサドーレ札幌はその初戦となる明日、現在首位を走るいわきFCとホームで対戦します。強敵との対戦を前に、川井健太監督と選手たちに話を聞きました。 ■川井健太監督「この連戦は全試合勝つことが目的。このスケジュールは決まっていたことなので、ここを利用してチーム全体の底上げを図りたい。い