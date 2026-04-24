＜前澤杯2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ツアー通算3勝の31歳・香妻陣一朗がリーダーボードを駆け上がった。21位から迎えたこの日、10バーディ・1ボギーの「63」をマーク。トータル13アンダーで首位タイに浮上した。【写真】前澤友作氏のスーパーカーに騒然選手たちもテンション爆上がり要因はショットだ。「タップインバーディもいくつかあった」と振り返るように、次々とチャンスを重ねた。「シ