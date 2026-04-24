きのう初めて6万円台をつけた日経平均株価はきょうは終値での最高値を更新しました。【映像】終値での最高値を更新した日経平均株価きょうの日経平均株価の終値はきのうより575円高い5万9716円と、22日につけた終値での最高値5万9585円を更新しました。イスラエルとレバノンが3週間の停戦延長で合意したと伝わり、中東情勢に対する楽観論が広がったことに加え、AI市場拡大への期待が株価を押し上げました。（ANNニュース）