『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『夫といるのが嫌に』娘殺害か」についてお伝えします。◇◇◇福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で先月、長女の二彩ちゃん（4）の首を絞めるなどし殺害したとして、母親の水沼南帆子容疑者（30）が逮捕された事件。逮捕前の任意の調べでは、二女の三華ちゃん（3）の殺害もほのめかしています。入居者以外の立ち入りが禁止されていた施設。しかし、水沼容疑者はここで、姉妹の