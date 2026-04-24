外国為替市場で円安が進む中、片山財務大臣は「投機的な動きには断固として強い措置をとれる」として、連休中もアメリカ側と連絡し続ける考えを示しました。【映像】円安加速「断固として強い措置」片山大臣が市場をけん制片山財務大臣「投機的な動きに対しては断固として強い措置を取れるということで（日米で）ひっきりなしに連休も含めて連絡を取ります」片山大臣は、原油価格の国際的な指標となるWTI先物価格などの値動き