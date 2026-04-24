東京証券取引所のスタンダード市場に上場し、セレモニーで記念撮影する「梅乃宿酒造」の関係者ら＝24日午前、東京都中央区日本酒やリキュールを手がける奈良県葛城市の「梅乃宿酒造」が24日、東京証券取引所のスタンダード市場に上場した。売り出し価格は1株600円で、初日は値幅制限の上限であるストップ高の1050円で取引を終えた。市場関係者によると、酒造会社の上場は珍しく、企業価値の向上を目指す。東証では上場セレモニ