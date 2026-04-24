アメリカのベネズエラ・マドゥロ前大統領の拘束作戦に関与した兵士が、大統領失脚に賭けて巨額の利益を得たとして司法省はこの兵士を起訴しました。【映像】マドゥロ前大統領 拘束作戦の様子アメリカメディアによりますと起訴された兵士は、オンラインの予測市場を利用し、「米軍がベネズエラに侵攻する」「マドゥロ氏が失脚する」といった項目に賭けていました。今年1月にマドゥロ氏が実際に拘束されたことで、総額41万ドル