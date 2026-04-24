ゴールデンウイーク期間の空の便の予約数は、国際線でANAがおよそ20万7400人と去年より16.5％増加、JALがおよそ16万9300人と去年より3.3％増加し、アジア方面などが人気だということです。国内線はANAがおよそ107万人、JALがおよそ78万人といずれも去年より10％前後増えています。国内線の下りのピークはANAが来月2日、JALが今月29日で、上りはいずれも来月2日です。